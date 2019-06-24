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Büyükbaş hayvanın yaşını dişinden tespit ediyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satın alacak olan bazı vatandaşlar eskiden olduğu gibi hayvanın yaşını öğrenmek için dişlerine bakıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satın alacak olan bazı vatandaşlar eskiden olduğu gibi hayvanın yaşını öğrenmek için dişlerine bakıyor.


Kurban Bayramına iki aydan az bir süre kala ilçede hayvan pazarı hareketlendi. Kurbanlığını kendisi besleyerek hesaplı et yemek ve dağıtmak isteyen vatandaşlar büyükbaş hayvan alma yoluna gidiyor. Büyükbaş kurbanlıklar 5-10 bin lira arasında satılıyor.


Kurban olacak büyükbaş hayvanın iki yaşını doldurması gerektiğini söyleyen büyükbaş hayvan satıcısı Hakan Karadana,” Kurbanlık alacak vatandaş yaşını pasaportundan öğrenebilir. Ancak bazı vatandaşlar özellikle kurbanlık büyükbaş hayvan alımında aklında soru işareti kalmaması için hayvanın dişlerine bakarak yaşını öğrenme yoluna gidiyor. Hayvanın ağzında iki ön kesici diş değişmiş ve yerine çıkmış olan dişler diş yayı hizasına kadar büyümüşse sığır iki yaşını bitirmiş demektir. Yaşı dolan, süt dişlerini atan hayvanlara biz ‘ Kapak atmış ‘ diyoruz. Bu da iki yaşını doldurmuş kurban olabilir demektir “ diye konuştu.

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