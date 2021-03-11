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Büyükbaş hayvanlar Şap ve LSD hastalığına karşı aşılanıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde büyükbaş hayvanlara Şap ve LSD aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde büyükbaş hayvanlara Şap ve LSD aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.


Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Hastalıkları Koruma ve Kontrol Programı kapsamında ilçe ve köylerdeki büyükbaş hayvanlara Veteriner Hekim Cihan Şen, Muhammet Güneş ve Veteriner Sağlık Teknikeri Adem Tutuk tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında 4 bin 500 hayvana Şap ve LSD aşısı yapılması planlanıyor.

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