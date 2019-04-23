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Buzdolabından yaptıkları sal sonları odu

Kütahya’da buzdolabı kasasından yaptıkları salın gölette alabora olması sonucu suya düşen 2 kişi boğuldu.

Kütahya'da buzdolabı kasasından yaptıkları salın gölette alabora olması sonucu suya düşen 2 kişi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Yedi Göller Bölgesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, eski bir buzdolabı kasasından yaptıkları salla gölete açıldı. Bir süre sonra salın alarbora olması sonucu suya düşen 2 kişi gölette kayboldu. Çevrede piknik yapan vatandaşlar, 2 şahsın saldan düşerek kaybolduğu ihbarında bulundu. Olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri, gölete düşen 2 şahsı 20 dakikalık çalışma sonucu cansız bedenlerini karaya çıkardı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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