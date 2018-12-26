Buzlanmaya karşı cadde ve sokaklar tuzlanıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde dona dönüştürdü.

Kar yağışının yoğun olması ve gece saatlerinde hava sıcaklığının eksinin altına inmesi ile buzlanmaya karşı yollarda akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kar yağışı sonrasında ilçede yollarda buzlanmanın yaşanması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından görevlendirilen ekipler tüm mahallelerde tuzlama çalışması başlattı.

Sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “Araç ve yaya trafiğinde yaşanacak olumsuzlukları önlemek için kar yağışı sonrasında oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki cadde ve sokaklarda kar temizliği ile tuzlama çalışması yapıyor. Oluşturulan ekip, ilçenin çeşitli yerlerine kumlu tuzu buzlu yollara döktü. İlçe merkezinde başlayan tuzlama çalışmaları mahalle aralarında da devam etmektedir. Sınırlı araç ve ekipman ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz nöbetleşe görevlendirip çalışmalarımız 7/24 saat devam etmektedir ” diye konuştu.(MB-EFE)