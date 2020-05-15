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Cadde ve sokaklar gençlerin

Kütahya’da, Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Kütahya'da, Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Şehrin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu'nda buluşan gençlerin kimi bayramlık kıyafet baktı, kimileri bisiklet bindi.


Maske takıp sosyal mesafeyi kuruyan gençler, yetkililere teşekkür etti.


Gençler, "40 gündür evdeyiz. Şehrimizin cadde ve sokaklarını ve arkadaşlarımızı özlemişiz.Hava güzel, 4 saatliğine de olsa özgürlük güzel. İnşallah yakında korona virüsü yenip eski günlerimize döneceğiz. Bizlere bu fırsatı veren büyüklerimize teşekkür ederiz" dediler.

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