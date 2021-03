Cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik

Daha temiz bir Kütahya için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanında cami dezenfekte ve cami temizlik çalışmaları, kaldırım, cadde ve sokak temizliği gibi çalışmaları planlanan program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her gün sabit olarak yapılan temizlik çalışma alanları ise; Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Ulu Cami çevresi, Kıbrıs Caddesi, Hürriyet Caddesi, sarraflar çarşısı, Orgeneral Asım Gündüz Caddesi, Lise Caddesi, Afyon Yolu, Yenidoğan Mahallesi, Valilik önü, Zafer Meydanı, Galericiler sitesi, 75. Yıl Mahallesi. Yine her gün sabit olarak, farklı farklı 10 cami de dezenfekte çalışması ve 7 camide de temizlik çalışması yapılıyor. Pazar yeri temizliği ve yıkama işlemleri her gün devam edilen çalışmalar arasında yer alıyor. Zemin süpürme işlemleri 5 adet süpürge makinesi ile her gün rutin olarak ana arterlerde yapılıyor.

Diğer mahallelerde de planlanan program dahilinde haftanın belirli günlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.