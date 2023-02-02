Çam ağaçları kara büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kütahya'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde ve yol kenarlarında bulunan ağaçlar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kar yağışının durması ile birlikte şehirde doğa beyaza bürünürken, ağaçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları, görenlerde hayranlık uyandırdı.

Yaylıbaba köyü bölgesinde asırlık çam ağaçlarını hayranlıkla izleyen vatandaşlar, "Günlerce kar yağışını sabırsızlıkla bekledik. 3 gündür aralıklarla yağan kar bizleri sevindirdi. Doğal güzelliği ile ünlü Yaylıbaba bölgesinde kar bir başka güzel. Asırlık çamların üzerleri karlarla kaplandı. Seyrine doyum olmayan bu güzelliği fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

Bülent Sönmez ve Tahir Şahin, karla birlikte Yaylıbaba ve Kumarı bölgesinin adeta kartpostallık bir görüntü oluştuğunu ifade etti.

Vatandaşların güneşli havalarda piknik alanı olarak da kullandığı bölgenin karlı güzelliği, İHA tarafından dronla da görüntülendi.