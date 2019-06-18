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Cami ve okullarda Yaz Kur'an Kursları

Kütahya’nın Simav ilçesinde, her yıl yüzlerce çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği ‘Yaz Kur’an Kursları’nın, müftülüğe bağlı Kur’an Kursları’nda, cami ve okullarda, 2019 yılı eğitimleri başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl yüzlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği ‘Yaz Kur'an Kursları'nın, müftülüğe bağlı Kur'an Kursları'nda, cami ve okullarda, 2019 yılı eğitimleri başladığı bildirildi.


İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği “Yaz Kur'an Kursları” yeni cami imam görevlileri İbrahim Değmen ve İsmail Ak, Kur'an ve dini eğitim gören öğrencilerin, modern bir camide olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.


17 Haziran'da başlayan Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği 2019 yılı ‘Yaz Kur'an Kursları'nın 8 hafta süreceği bildirildi.

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