Camide ilaçlama çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet mahallesindeki Çimenlik Camisi'nde ilaçlama çalışması yapıldı.

Cami İmamı İlyas Çalışkan, cami gibi ortamlarda karasinek, bit, hamam böceği, pire ve sivrisinek gibi canlıların yaşaması mümkün olabileceğini belirtti. Çalışkan, bunun için tedbir amaçlı uygun ilaçlama çalışması yaparak cemaatin daha sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet etmelerine imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi.