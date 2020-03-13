Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cuma namazı öncesinde cami temizlikleri ve dezenfekte işleri yapılıyor. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemlerine paralel olarak Simav'da cami dezenfekte işlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, vatandaşların Cuma namazına gönül rahatlığı ile gelebilmeleri için camilerde dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Simav merkez yeni camii imam hatibi İsmail Ak “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Cami içi ve dışında yaptığımız temizlik ve dezenfekte çalışmalarına periyodik olarak devam edeceğiz. Yapılan dezenfekte çalışmaları ile cemaatimiz güvenli olarak camiye gelebilecek. Tedbir amaçlı yapılan temizlik çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Cuma hutbesinde korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunun işleneceği öğrenildi.