Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve belirlenen bir konuyu gündeme taşımak amacıyla 1986 yılından bu yana, 1-7 Ekim tarihleri arasında 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlandığını ifade etti.

Demirtaş, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Cami ve ilim' konusunun ele alınıp, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, söz konusu temanın bütün yönleriyle işleneceğini dile getirdi.

Demirtaş, insanlar için inşa edilen ilk mabedin Kabe olduğunu, Allah'ın ilk mescidi evim ifadesi ile yücelttiğini bundan dolayı da Kabe'ye Beytullah denildiğini belirterek “Yeryüzündeki bütün camiler Beytullah'ın şubeleridir. Kabe'nin birer şubesi olan cami; Müslümanların topluca ibadet ve dua ettikleri, yeryüzünün en hayırlı ve Allah'a en sevimli mekanlarıdır. İslam'da bütün yeryüzü mescit kabul edilmekle birlikte, namazların camilerde kılınması, gerek sevap ve gerekse de fert ve toplum açısından büyük bir öneme sahiptir” dedi.

"Bu yılki tema cami ve ilim"

Tarih boyunca camilerin birçok fonksiyona sahip olduğunu hatırlatan Müftü Hüseyin Demirtaş “İslam medeniyetinde camiler ve mescitler, Hz. Peygamber (SAV) zamanından günümüze kadar hayatın ve toplumsal yaşamın merkezi olmuştur. Camiler ve mescitler; minberi ile devleti, kürsüsü ile ilmi, mihrabı ile ilahi huzur ve ibadeti, müştemilatı ile halka hizmeti temsil eder. Camilerimiz, barış, kardeşlik, sevgi ve saygı mekanlarıdır. Bu sebepten dolayı dinimiz cami yapmayı, yapımında yardımcı olmayı teşvik etmiş bu konuda gayret gösterenlere büyük mükâfatlar vaat etmiştir. Yüce Allah konu ile ilgili olarak şöyle buyuruyor; 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte, doğru yola ermiş olanlar bunlardır'. Başkanlığımız Ekim ayının ilk haftasını 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlamakta; camilerimizi hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımayı amaçlamaktadır. Bu yıl 'Cami ve ilim' temasıyla kutlanacak olan hafta boyunca pandemi tedbirleri kapsamında camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durularak, cami ve ilim teması işlenecektir” diye konuştu.

Covid-19 salgını sebebi ile tüm insanlık aleminin büyük bir imtihandan geçtiğini dile getiren Demirtaş ”Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında ve özellikle virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde kapı kapı dolaşarak vazifelerini bihakkın yerine getiren, mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde ifa edilmesi için gayret gösteren, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.