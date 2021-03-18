Kütahya Valisi Ali çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda milletin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlikle tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şahadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegâne varlığımızdır.Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimize olan minnet duygusunu daima hissetmiş, bu günleri onlara borçlu olduğumuzun idraki içinde asla unutmamış, unutmayacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, yurt içinde ve yurt dışında vatanın bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.