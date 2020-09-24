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''Canlı hayvan pazarı ilçe ekonomisi için çok önemli bir yatırım''

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen canlı hayvan pazarında AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen canlı hayvan pazarında AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Milletvekilimiz İshak Gazel'in ilçemizi ziyaretleri kapsamında, ilçemizde yeni yapılan canlı hayvan pazar ile ilgili kendilerine bilgiler verildi. Canlı hayvan pazarımızın ilçe ve bölge ekonomisinde oluşturacağı hareketlilik konusunda istişare yapma fırsatı bulduk. Üreticimiz pazara hayvanını getirip, çevre ilçelerden de gelen alıcılara satabilecek. Altıntaş ilçemizde mevcut olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısını düşünürsek, yapılan bu yatırımın ekonomik açıdan çok önemli olduğunu biliyoruz. Milletvekilimize yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

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