Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı

Kütahya'da Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle kurbanlık satışları için açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, hayvan pazarının bin 500 büyükbaş, 10 bin de küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu bildirdi.

Kütahya Belediyesi'nin Tavşanlı Çevre Yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile protokol mensuplarının katılımı ile açıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, pazarın çevresinde bulunan otoparkın ücretsiz hale getirildiğini kaydetti.

Işık, "Canlı Hayvan Pazarı'nda son 2 yılda uygulanan ücretler neyse o geçerli olacak. Buradaki hiç bir ücrette artış yapmadık. Pazarda amacımız halkımıza ve üreticilerimize hizmetin en iyisi sunmaktır. Ayrıca bu yıl otopark ücreti de almayacağız. Bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirdiği, dargınlıkların giderildiği müstesna günlerdir" diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı'nın bayramın 3. gününe kadar açık kalacağı belirtildi.(EFE-)