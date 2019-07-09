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Çatı katı yangını korkuttu

Kütahya’da 3 katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.

Kütahya'da 3 katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokak'ta Emine Ölçer'e ait 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.


Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.


Kısa sürede büyüyen alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, bitişik binalarda oturanlar yangının sıçrama ihtimaline karşı ikametlerinden dışarıya çıkartıldı.


Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken, çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın sonucu yaklaşık 120 bin liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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