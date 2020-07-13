İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL para cezası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir evin çatı katına yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir evin çatı katına yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahallede kumarhane haline getirilen bir çatı katını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 11 kişiyi yakalandı. Polis ekiplerince 11 şüpheli hakkında kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 500 TL para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında da kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.