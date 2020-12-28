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Çatıda mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ahşap evin çatısında mahsur kalan 2 yavru köpek gece yarısı kurtarıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ahşap evin çatısında mahsur kalan 2 yavru köpek gece yarısı kurtarıldı.


Emet ilçesinde kullanılmayan bir ahşap evin çatısından evin içine düşen iki yavru köpek, polis ve belediye ekiplerinin ortak çalışması ile gece yarısı kurtarıldı. Evden gelen sesler üzerine hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu'na telefonla ulaşan vatandaşlar yavru köpeklerin kurtarılmasını istediler. Nasuhoğlu, polis ve belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Köpeklerin çatıdan düşerek içerisinde mahsur kaldığı, evin kullanılmadığı, sahibinin ilçeye bağlı Samrık köyünde olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri Samrık köyüne gidip anahtarı getirdiler. Kullanılmayan binadan yavru köpekler polis ekipleri eşliğinde kurtarılarak belediyeye ait barınağa götürüldü.

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