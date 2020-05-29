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Çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edilen bilgiye göre, Durak Mahallesi Yıldız sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında kedi sesi duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Bina sahibinin köyde olması nedeniyle bir kedinin çatı katında yavruladığını ve sürekli kedi sesi duyduklarını belirten mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.


Merdivenlerden çatı katına çıkan polis ve itfaiye ekipleri, yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu yakalayarak aşağıya indirdi. Görevliler çatıdan indirdikleri yavru kediye mahalle sakinleri süt içirdi.


Yavru kedinin annesini çevrede gördüğünü belirten bir kız çocuğu, onlara sahip çıkacağını yetkililere söyledi.

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