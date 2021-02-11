İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu ilk 5'e girdi

Kütahya’nın Çavdarhisar 100.

Kütahya'nın Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ''Akıl ve zeka oyunları'' yarışmasında Ege bölgesinde ilk 5 okul arasına girmeyi başararak Kütahya için gurur kaynağı oldu.


Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Her yıl yapılan Türkiye Zeka Vakfı'nın bu yıl 26. sını düzenlediği akıl ve zeka oyunları yarışmasında, üst üste iki yıldır il temsilcisi olarak bölge finallerine giden okulumuz, bu yıl bölge finallerini geçmiştir. Bu sonuçla Ege temsilcisi olarak Türkiye finallerine davet edildi. Okulumuz Ege'de ilk 5 okul arasına girdi . Öğrencilerimizi tebrik ederiz ''ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.