Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu ilk 5'e girdi

Kütahya'nın Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ''Akıl ve zeka oyunları'' yarışmasında Ege bölgesinde ilk 5 okul arasına girmeyi başararak Kütahya için gurur kaynağı oldu.

Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Her yıl yapılan Türkiye Zeka Vakfı'nın bu yıl 26. sını düzenlediği akıl ve zeka oyunları yarışmasında, üst üste iki yıldır il temsilcisi olarak bölge finallerine giden okulumuz, bu yıl bölge finallerini geçmiştir. Bu sonuçla Ege temsilcisi olarak Türkiye finallerine davet edildi. Okulumuz Ege'de ilk 5 okul arasına girdi . Öğrencilerimizi tebrik ederiz ''ifadeleri kullanıldı.