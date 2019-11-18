Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu Kütahya'yı başarıyla temsil etti

Yıl İlkokulu'nun Kütahya'yı temsil ettiği 25'inci Türkiye Zeka Vakfı okullar arası zeka oyunları yarışması İzmir'de gerçekleştirildi.

Kütahya il finallerinde derece yapan ve finalist olarak İzmir'e davet edilen Cavdarhisar 100. Yıl İlkokulu öğrencileri bu sevinci ilk kez yaşadı. Bir çok özel ve devlet okulunu geride bırakıp, bölge finallerinde Kütahya'yı bilim sanat merkezi ve Şehitler İlkokulu ile birlikte temsil eden Yıl İlkokulu öğrencileri sınav sonrası İzmir Çiğli'deki Sasana hayvanat bahçesini ziyaret ederek keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler daha sonra Kütahya'yı temsil etmenin gururu ile ilçeye döndü.