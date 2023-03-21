Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde elektrikli araçlar hizmete hazır

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde yeni sezonda 3 elektrikli aracın ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Aizanoi Antik Kenti 2+2, 4+2 ve 14 kişilik 3 adet elektrikli araç ile yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın ilk borsası ile Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti, yeni sezonda ziyaretçilerimize elektrikli araçlar ile keyifli bir gezi imkanı sunacak. Araçlarımızın alınmasında desteklerinden dolayı Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, Kütahya İl Özel İdare'ye ve İl Genel Meclis Üyelerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.