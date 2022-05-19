İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde “Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı” projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti’nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde “Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı” projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti'nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.


Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birim müdürleri tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.