Çavdarhisar Aizanoi Tapınak Alanı'nda Seramik Çalıştayı düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Tapınak Alanı'nda Aizanoi Seramik Çalıştayı düzenlendi.

Aizanoi Tapınak Alanı'nda yapılan çalıştaya katılan Kütahya Valisi Çelik, aralarında akademisyen ve sanatçıların yer aldığı stantları ziyaret ederek katılımcılara çalışmaları için teşekkür etti.