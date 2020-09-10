İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı adayı Yaşar Rıdvan Kocaman

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti Çavdarhisar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı adayının Yaşar Rıdvan Kocaman olduğunu açıkladı.


AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Hafta sonu gerçekleştirilecek 7. Olağan Çavdarhisar İlçe Kongremizde, mevcut İlçe Başkanımız Tuncay Demirel'in, işlerinin yoğunluğundan dolayı kendi isteği üzerine aday olmaması sonucu Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 7. Olağan Çavdarhisar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı adayımız Yaşar Rıdvan Kocaman kardeşimiz olmuştur. Çavdarhisar ilçemize hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.