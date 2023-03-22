İhlas Haber Ajansı

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Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı İsmail Kırçayır göreve başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine yeni ataması gerçekleştirilen AK Parti İlçe Başkanı İsmail Kırçayır mazbatasını alarak göreve başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yeni ataması gerçekleştirilen AK Parti İlçe Başkanı İsmail Kırçayır mazbatasını alarak göreve başladığı bildirildi.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesine yeni ataması gerçekleştirilen İlçe Başkanı İsmail Kırçayır'ın Genel Merkezde mazbatasını Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den teslim alarak görevine başladığını açıkladı.


İl Başkanı Önsay, ”Yeni başkanımıza görevinde başarılar diliyor, görevini tamamlayan eski İlçe Başkanımız Yaşar Rıdvan Kocaman'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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