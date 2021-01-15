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Çavdarhisar baraj göletinde su seviyesi azaldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan baraj gölünde, su seviyesinin neredeyse tamamen bitme noktasına gelmesi endişeyle karşılanıyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan baraj gölünde, su seviyesinin neredeyse tamamen bitme noktasına gelmesi endişeyle karşılanıyor.


Çavdarhisar ilçesinde Bedir Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1990 yılları arasında inşa edilen baraj gölünde su seviyesinin azalması bölgedeki üreticiler arasında endişe neden oldu. Bölgedeki üreticiler yaptıkları açıklamalarda, ''Murat dağına yağan kar yağışı umudumuz oldu. İnşallah yakın zamanda baraj göletimiz tekrar dolmaya başlar. Bölge tarımımız için oldukça önemli olan su kaynağımızın bir an önce çoğalmasını istiyoruz'' dediler.

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