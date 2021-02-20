İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki barajda, son kar yağışı ile birlikte su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki barajda, son kar yağışı ile birlikte su seviyesinin yükseldiği belirtildi.


Çavdarhisar ilçesinde Bedir Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1990 yılları arasında inşa edilen barajda su seviyesinin azalması bölgedeki üreticiler arasında endişye neden olmuştu.


Son günlerde yağan kar yağışı ile göleti besleyen su kaynakları tekrar aktif hale geldi. Bölgedeki üreticiler, ''Murat Dağı'na yağan kar yağışı umudumuz olmuştu. Daha sonra ilçemize de kar yağışı oldu. Gölete yakın alanlarda kurumaya yön tutan su kaynakları tekrar aktif hale geldi ve göleti doldurmaya başladı. Bölge tarımımız için oldukça önemli olan su kaynağımızın bir an önce eski doluluğuna gelmesini ve yağışların devam etmesini bekliyoruz'' dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.