Çavdarhisar Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

Kütahya Valisi Ali Çelik'in önderliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen binaya taşınan Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesi'nin, yeni hizmet binası tamamlanıncaya kadar vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği bildirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Müdürlük yöneticileri ile birlikte taşınma işlemi tamamlanan ve hizmete devam eden Çavdarhisar Devlet Hastanesini ziyaret ederek hizmetlerin durumu hakkında bilgi aldı. Hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik talimatlarını yineledi.

Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bir arada bulunduğu sağlık tesisinde çalışan personel ile bir araya gelerek sohbet eden Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Tedavi gören hastaların durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan ziyarete Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz eşlik ettiler.