Çavdarhisar Halk Kütüphanesi 7 bin 500 kitapla hizmet veriyor

Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Kütüphanesi, yenileme çalışmalarının ardından 7 bin 500 kitapla hizmet veriyor.

Yaz aylarında aralıksız hizmet verildiğini ve halk kütüphanesine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten Çavdarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''İlçemizde okuma alışkanlığı gün geçtikçe artıyor. Bu bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Yenilenen yüzüyle halk kütüphanemiz 7 bin 500 adet çeşitli konulardaki kitap ve kaynaklarla halkımıza hizmet veriyor. Bu ilginin daha da artarak devam etmesini diliyoruz'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)