İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu'nun büyük başarısı

Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu Kütahya’nın en başarılı okulları arasında yerini aldı.

Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu Kütahya'nın en başarılı okulları arasında yerini aldı.


Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akademik başarı, eğitim ortamları ve fiziki imkanlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, mesleki gelişim, değerler eğitimi, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda yapılan değerlendirme sonucunda Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu ödül almaya hak kazandı. Kalite takip sistemi Başarı belgemizi yapılan törenle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'ten aldık.


Bu başarıda emeği büyük olan Okul Müdürü İsmail Yıldız, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.