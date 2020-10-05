İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar MHP'de yeni başkan Halil İbrahim Topbaş

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Volkan Dudu'nun Divan Başkanlığını yaptığı Çavdarhisar ilçesinin13. olağan kongresine , Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve yönetim kurulu katıldı.


Kongrede Halil İbrahim Topbaş, üyelerin tamamının oyuyla başkanlığa seçildi. Eski Başkan Nuri Korkmaz, Çavdarhisar MHP İlçe başkanlığına seçilen Halil ibrahim Topbaş ve yönetimine başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan kongre sonrası MHP heyeti Aizonai Antik Kentini gezerek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ve ekibinden bilgi aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.