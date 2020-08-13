Çavdarhisar MYO yeni öğrencilerini bekliyor

DPÜ Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu yeni öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor. İlk olarak 1994 yılında kurulan ve 2005 yılına kadar eğitim vermeyi sürdüren Çavdarhisar MYO, bünyesindeki Eğlence ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne bağlı Turist Rehberliği programına öğrenci alımı için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ilettiği başvuru kabul gördü. Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği programına bu yıl 30 öğrenci kabul edebileceği açıklandı.

Konuyla ilgili Çavdarhisar MYO'dan aday öğrencilere hitaben yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 Akademik Yılı'nda Turist Rehberliği bölümünde eğitim vermeye başlayacak. Sizleri dünyanın ilk borsası olan Macellum'un kurulduğu, Anadolu'nun en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Aizanoi'ye ve daha nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Çavdarhisar'a bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.