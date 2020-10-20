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Çavdarhisar Ortaokulu'na ''Okulumuz temiz sertifikası''

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çavdarhisar Ortaokulu’nun ’’Okulumuz temiz sertifikası’’ aldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çavdarhisar Ortaokulu'nun ''Okulumuz temiz sertifikası'' aldığı bildirildi.


Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam" standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla uygulamaya geçilen "Okulum temiz sertifikası" programına ilçemizden Çavdarhisar Ortaokulu ''Okulumuz temiz sertifikası'' almaya hak hazandı. Okul Müdürü Halil Seyhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya'yı tebrik ediyorum'' dedi.

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