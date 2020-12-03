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Çavdarhisar pazarında sıkı denetim

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe pazarında, Zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe pazarında, Zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.


İlçede sosyal hayatta önemli yer tutan ve çarşamba günleri kurulan halk pazarında sıkı denetim yapıldığını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ''Pazar yerimizin ana girişlerini araç girişlerine kapatarak, vatandaşlarımızın sosyal mesafe alanlarının daraltılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Pazara gelen vatandaşlarımıza ve esnafımıza salgın konusunda uymaları gereken; maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Görevlendirilen kolluk personeli ve zabıta kuvvetlerimizle; pazar esnafı ve vatandaşlarımızın kurallara uyup uyulmadığının denetimi yapıldı'' ifadelerini kullandı.

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