Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi'nde ''Fide yetiştiriciliği'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım Meslek Lisesi işbirliği ile 'Sebze fidesi yetiştirme' kursu açıldı.

Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi öğrencilerinin, derslerinin dışında tecrübelerini de geliştirmek, deneyim kazandırmak amacıyla kursun açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Okul meslek öğetmenlerinden Recep Ünal'ın eşliğinde lise öğrencileri lahana, marul, domates, sarımsak, bakla, soğan ve turp gibi sebzeleri uygulamalı olarak yetiştiriyor. Okul bahçesinde proje ile yapılan serada çalışmalarına devam eden öğrenciler modern çiftçiliği öğreniyor'' ifadelerini kullandı.