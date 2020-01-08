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Çavdarhisar'da 100. Yıl İlkokulu öğrencileri il elemelerine hazır

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 100.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik akıl ve zeka oyunları kursu açıldığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamda, ''Açtığımız akıl ve zeka oyunlarıo kursumuza katılan öğrenciler, haftasonlarını değerlendirirken il düzeyinde yapılacak yarışmalara da hazırlanıyor. Geçen yıl ki il birincilerini daha ileriye taşımak isteyen okul idaresi ile birlikte yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Biz de kurs açarak öğrencilerimizin gayretlerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz'' denildi.

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