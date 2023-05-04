İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çavdarhisar'da 400 adet ücretsiz ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 400 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 400 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.


Fidan dağıtımına katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay,” 400 adet ceviz ve badem fidanını hemşerilerimizle buluşturduk. Daha yeşil bir Çavdarhisar ve Kütahya için, gelecek nesillerimize nefes olmak ve çiftçimize katma değer sağlamak için yaptığımız dağıtımın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.