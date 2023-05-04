Çavdarhisar'da 400 adet ücretsiz ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 400 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Fidan dağıtımına katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay,” 400 adet ceviz ve badem fidanını hemşerilerimizle buluşturduk. Daha yeşil bir Çavdarhisar ve Kütahya için, gelecek nesillerimize nefes olmak ve çiftçimize katma değer sağlamak için yaptığımız dağıtımın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.