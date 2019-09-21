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Çavdarhisar'da 'Adab-ı muaseret' atölyesi açıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi 100.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi 100.Yıl İlkokulu'nda Türkiye'de sayılı olan atölyelerden 'Adab-ı muaseret' atölyesi açıldı.


Açılışa Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Aknulut, Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri ve veliler katıldı.


Okul Müdürü Halil Süngü, açılışta yaptığı konuşmada, ''Biz eğitimcilerin ve ailelerin gelecek nesile bırakacağı en önemli değer güzel ahlaktır. Adab-ı muaseret atölyesinde öğrencileremize güzel olan değerleri öğreteceğiz'' diye konuştu.

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