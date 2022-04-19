Çavdarhisar'da Aizanoi Kısa Film Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

İlki geçen yıl düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin ikincisinin 2-4 Haziran tarihleri arasında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağı bildirildi.

Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk antik kent film festivali, geçen yıl büyük beğeni toplamış ve dikkat çekmişti.

Dünyanın ilk borsası, Anadolu'nun en sağlam Zeus Tapınağı'yla antik dünyanın eşsiz kenti Aizanoi, kısa film festivaline hazırlanıyor.

UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, 2-4 Haziran tarihleri arasında ikinci kez kısa film festivaline ev sahipliği yapacak.

Kütahya Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, Çavdarhisar Belediyesi ve Film Yapımcıları Birliği (FİYAB) destekleriyle düzenlenecek.

“Ahmet Uluçay özel ödülü verilecek”

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Derneği (ASİFSAD) tarafından, “Kültürel Miras, Çevre Bilinci ve İklim Krizi, Spor ve Sağlık ” temasıyla düzenlenecek festivalde kısa filmler ve belgeseller yarışacak. Festivalde, Ahmet Uluçay Özel Ödülü, En İyi Kısa Film, En İyi Kısa Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü olmak üzere 5 kategoride ödül verilecek.

“Gala gecesi ve ödül töreni 4 Haziran'da”

Yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katılacağı kısa film festivali. 2 Haziran Perşembe günü Zeus Tapınağı'nda film gösterimiyle başlayacak. Online gösterimler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek olan festival, 4 Haziran'da gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.