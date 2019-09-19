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Çavdarhisar'da 'Akıl ve zeka oyunları' kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar 100.

Kütahya'nın Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu'nda 'Akıl ve zeka oyunları' kursu açıldı.


Sınıf öğretmeni İsmail Bircan tarafından açılan kursta, birinci sınıf öğrencileri için oluşturulan özel sınıfta, öğrencilerin mangala ve zeka oyunlarına karşı olan ilgilerinin memnuniyetle karşılandığı ve kursun hafta içi belirli günlerde devam edeceği açıklandı.


Oluşturulan özel sınıfın oldukça faydalı olduğunu belirten İsmail Bircan, ''Akıl ve zeka oyunları kursu daha önceden aklımızdaydı. Ancak bir türlü rayına oturtamadık. Bu yıl okulumuzda bize bir sınıf tedarik edildi. ‘Akıl ve Zeka Oyunları' kursunu faaliyete geçirdik. Kursta, satranç, mangala, koridor, Go ve daha sayamadığımız bir çok oyunu öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz. İleri ki hedefimiz, okulumuzda ‘Robotik kodlama' kursu açmak "dedi.

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