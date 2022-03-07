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Çavdarhisar'da arazi toplulaştırma işlemleri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde yapılacak olan arazi toplulaştırma işlemleri için çalışmaların başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde yapılacak olan arazi toplulaştırma işlemleri için çalışmaların başladığı bildirildi.


Devlet Şu İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü, personeli ve yüklenici firma yetkilileri ile Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ağarı,Tepecik, Zobu ve Hacıkebir Köylerinde yapılacak olan arazi toplulaştırma işlemleri için görüşme gerçekleştirildi.

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