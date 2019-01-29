Çavdarhisar'da avcı eğitimi kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde açılan 'Avcı eğitimi kursları'nın ikincisi de sona erdiği bildirildi.

Av sezonun'da "Avcı eğitimi" kurslarının devam ettiğini belirten Kütahya Avcılar Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, Ağırlıklı olarak katıldığı kurslarda avda güvenlik, mevzuat, ilk yardım, av ile ilgili konular avcı adaylarına anlatılıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarı gösteren adaylar belge almaya hak kazanıyor. 21 Kişilik birinci kursumuzu ve 22 kişilik ikinci kurs ile devam edildi. Av sezonunun kapanmasına günler kala talep geldikçe kurslar düzenlenmeye devam edilecekitr'' diye konuştu.