Çavdarhisar'da ''Avcı eğitimi'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 18 avcı adayının katıldığı "Avcı eğitimi" kursunun başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamda, ''Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binamızın alt katında kursumuz başladı. 6 gün sürecek kursta avcı adaylarımız ilk gün veteriner Raşit Gülmez tarafından avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri hakkında bilgilendirildi. Avcı adaylarımız 32 saat sürecek kurs boyunca avcılık tarihi ve etiği, avcılığın temel kuralları, avda kullanılan araç gereçler ve tüfekleri tanıma, av köpeklerini tanıma, temel harita okuma becerisi ve kampçılık kuralları gibi konularda eğitim alacaklardır. Hedefimiz kursiyerlerimizin kurs sonunda bilinçli birer avcı olarak avlanmalarını sağlamaktır'' dedi.