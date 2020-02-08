Çavdarhisar'da ''Bilgisayar İşletmenliği'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 12 kursiyerin katıldığı ''Bilgisayar İşletmenliği'' kursu açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamda, ''Bilgisayar Öğretmeni Harun Akbaba'nın eğitim verdiği ''Bilgisayar İşletmenliği'' (Operatörlük) kursumuz Halk Eğitim Merkezi bilgisayar laboratuarında pazartesi ve çarşamba günleri saat 18:00' de verilmektedir. 5 kadın ve 7 erkek kursiyerin yer aldığı kursumuz, yaklaşık 4 ay sürecektir. Kursumuzda bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, bilgisayar donanımlarını tanıyan, işletim sistemi bileşenleri ve ofis programlarını kullanabilen, internette araştırma yapabilen ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olan kişiler yetiştirmek hedeflemektedir.'' dedi.