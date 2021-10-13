İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.


Ağarı köyünde 2 bin 500 dekara ulaşan çerezlik kabak üretiminde yeni aşama olan kurutma seviyesine gelindiğini belirten İlçe Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her aşamada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli üretim diliyoruz” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.