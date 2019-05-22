Çavdarhisar'da deneme sınavı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri LGS sınavına sayılı günler kala sınavın yapılacağı salonda, sınavın yapılacağı günde ve saatte gerçeğini aratmayan deneme sınavı gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin tüm kurallara uyarak gerçekleştirdiği deneme sınavı sırasında, velilerde aynı heyecana ortak olarak okul bahçesinde çocuklarını beklediler.

Okul Müdürü İsmail Yıldız, '' yaptığı açıklamada, ''Son derece pedagojik bir uygulama. Eğitimde yaşayarak öğrenme en etkili öğrenme yöntemidir. Bizim çocuklara öğrettiğimiz bilgilerin temel amacı öğrendikleri bilgileri sınavda puana tahvil etmeleridir. Öğrendiği bilgiyi eğer sınav esnasında tam olarak ortaya koyamıyorsa öğrenmiş olmasının da çok fazla anlamı kalmamış oluyor. Çünkü en nihayetinde sınav sonucuna göre bir yere yerleşecek. Sınav heyecanı da çocukların bu performansları açısından çok derece önemli bir unsur. Sınav heyecanını biz ne kadar şubelerimizde rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla teorik olarak anlatsak da ancak tam olarak deneyimleyerek aşabiliyorlar" dedi.

Müdür Yıldız, ''Öğrencilerimizin sınav stresini yenmeleri ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yaptığımız deneme sınavına katılan öğrencilerimize ve sabahın erken saatinde okula gelen öğretmenlerimize teşekkür ederiz'' diye konuştu.