Çavdarhisar'da ''Futbol kursu''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 100. Yıl İlkokulu işbirliği ile ''Futbol kursu'' açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Beden Eğitimi öğretmeni Kaan Ağar'ın eğitmen olduğu futbol kursuna katılan 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, derslerden arta kalan zamanında halı sahada ter döküyor. Hem spor yapıp hem de ter döken öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Biz de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak onların bir arada olabilmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca futbol oynama becerisi olan öğrencilerimizi haftada 2 gün olarak açılan kurs vasıtasıyla tespit edip onların geleceğinde yön çizmeye gayret ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.