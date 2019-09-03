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Çavdarhisar'da Hijyen Kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan esnaf ve çalışanların katıldığı ’Hijyen kursu’ tamamlandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan esnaf ve çalışanların katıldığı 'Hijyen kursu' tamamlandı.


Çavdarhisar Devlet Hastanesi Hemşiresi Hasibe Kalem tarafından Çavdarhisar kütüphanesi oturma salonunda açılan kursa, 20 kursiyerin katıldığı bildirildi.


Eğitimde, gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları, enfeksiyon zinciri ve sık görülen hastalıklar; ağız yolu, temas ve hava yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar, çalışanlara ve iş yeri sahiplerine yönelik yasal durum konuları anlatıldı.


Çavdarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, “Hijyen eğitimi yönetmeliğine göre bazı iş yerleri, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların hijyen eğitimini almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezimize yapılan başvurular nezdinde hijyen eğitimi kursu açılmış olup başarıyla tamamlanmıştır. Kursumuza esnaf ve çalışanlardan isteyenler katılmıştır. Hijyen eğitimi kursunu bitiren 20 kişi, kurs bitirme sertifikası almaya hak kazandı” ifadelerini kulandı.

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