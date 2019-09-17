Çavdarhisar'da 'İlköğretim haftası' kutlamaları

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilköğretim haftası kutlama programı düzenlendi.

Çavdarhisar ilçesi 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programa 100. Yıl İlkokulu Müdürü Halil Süngü'nün günün anlamını belirten konuşmasıyla devam edildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasından sonra okula bu sene başlayan birinci sınıf öğrencilerine kalem hediye edildi.

Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, 'İlköğretim haftası etkinliklerimizi öğrencilerimiz ile birlikte şiirler şarkılar,yarışmalar eşliğinde kutladık. Katılan ve katılamayan herkese teşekkür ederiz. Ayrıca okulumuzda bugün kutlanan ilköğretim haftası kutlama programında, 2. sınıf öğrencileri arasında piramit yarışması yapıldı. Kız öğrenciler arasındaki yarışmada İrem Çanoğlan ve İlayda Emre, erkek öğrenciler arasındaki yarışmayı da Yusuf Kaan Kök ve Hasan Hüseyin Akıncı kazandı. Tüm öğrencilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum'' ifadelerini kullandı.