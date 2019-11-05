Çavdarhisar'da Judo Kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 100. Yıl İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda Judo Kursu başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Judo Antrenörü Büşra Kevzer 'in öğreticiliğinde başlattığımız Judo Kursumuz devam ediyor. 100. Yıl İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda hafta sonları devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı kursta savunma sporu öğretiliyor'' dedi.

Bu tür kurslarla çocuklara sporu sevdirmeyi, genç sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Judo Antrenörü Büşra Kevzer, kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Kevzer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100. Yıl İlkokulu Kapalı Spor Salonunda hafta sonları eğitimlere başladık. Kursa olan ilgi çok güzel. Çocuklara sporu sevdirmek, onların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesini istiyoruz. Hedefimiz başarılı sporcuları yetiştirmek" diye konuştu.